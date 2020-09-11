غدا.. شيري عادل تبدأ حكاية "أمر شخصي" على dmc

يعرض غدًا السبت، على شاشة قنوات dmc، أولى حلقات حكاية "أمر شخصي" من ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي يضم 6 حكايات مختلفة.

حكاية "أمر شخصي" من بطولة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر، إيهاب فهمي، نور إيهاب، معتز هشام، تأليف عمر عبدالحميد، وإخراج محمود كامل.

سبق وتم عرض ثلاث حكايات على قناة dmc، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، نادية رشاد، وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، أحمد صفوت، طارق عبدالعزيز.

وحكاية "أمل حياتي"، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثًا حقيقية.

ويجري حاليًا تحديد موعد بداية تصوير الحكاية الخامسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضي القمر" بطولة كندة علوش.