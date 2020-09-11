أهالي مطروح يطالبون المحافظ بزيادة فصول "التمريض"

طالب أهالي مطروح، المحافظ اللواء خالد شعيب، بفتح فصول للشباب بمدرسة التمريض، هذا العام لإتاحة الفرصه لهم للإلتحاق بالمدرسة، نظرًا لتقم عدد كبير من الطلاب مقابل محدودية العدد المقرر قبوله.

وقالت "مرمر إبراهيم" من أهالى مطروح إن عدد المتقدمين لمدرسة التمريض أكثر من 300 طالب والمتاح فصلين فقط بقوة 60 طالبًا وهناك العديد من الطلاب المتفوقين والحاصلين على درجات كبيرة فى الشهادة الإعدادية لن يتمكنوا من الإلتحاق بالمدرسة: "نتمنى تدخل المحافظ لزيادة عدد المقبولين، لتحقيق حلم الطلاب بدخول مجال التمريض الذي يتيح لهم شرف خدمة المرضى في المستشفيات".

كانت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، تابعت أعمال إختبار الطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدرسة التمريض الثانوية، والملحقة بمبنى مستشفى مطروح العام، وإطمأنت على الالتزام بالضوابط والشروط المعمول بها والإستماع لجميع مطالب أولياء الأمور.

وأكدت نائب محافظ مطروح على الشفافية وإتاحة الفرصة وتحقيق المساواة لجميع أبناء المحافظة المتقدمين وفقا للشروط والضوابط المعلن عنها للإلتحاق بمدرسة التمريض وقياس قدرات الطلاب لإختيار العناصر المؤهلة لهذا النوع الفنى من التعليم، بعد أن وافق محافظ مطروح بالتنسيق مع وزارة الصحة على فتح فصلين للطلاب للإلتحاق بالمدرسة الفنية الثانوية للتمريض هذا العام فى إطار العمل على توفير كوادر فنية فى التمريض بمستشفيات مطروح لخدمة أهالى المحافظة.