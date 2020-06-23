محافظ مطروح: إنشاء أول مدرسة تمريض للبنين

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إجتماعا لمناقشة إنشاء لمدرسة تمريض بنين بمطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب سليمان فضل العميرى ومديرى المديريات والادارات المعنية لتكون الأولى من نوعها فى مطروح.

وقال "شعيب"، اليوم، إن فتح مدرسة للتمريض بنين فى إطار حرص محافظ مطروح على الإرتقاء بمنظومة الصحة بمحافظة مطروح وتوفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.

وقرر "شعيب" تشكيل لجنة لمعاينة جميع المواقع المقترحة لإقامة مدرسة للتمريض بنين تتيح إستيعاب الزيادة المستقبلية فى أعداد الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة لتحديد الشروط والمعايير اللازمة لإقامة مثل هذا النوع من المدارس، بالإضافة إلى معاينة إحدى المواقع المقترحة مؤقتاً للبدء فى وضع نواه إقامة مدرسة للتمريض هذا العام.