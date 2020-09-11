تهاني راشد.. 60 عاما من الفن الجميل أبرزها "سيرينا أهاروني"

"لمّا أشتغل دلوقتي لازم أشتغل حاجة عليها القيمة زي زمان، والموضوع الجيد بيفرض نفسه"، كلمات عبرت من خلالها الفنانة تهاني راشد عن اعتزازها بالأعمال الفنية التي قدمتها طيلة مشوارها الفني الذي بدأ منذ نحو 60 عامًا.

وتحتفل اليوم الفنانة تهاني راشد بعيد ميلادها الذي يوافق مثل هذا اليوم 11 سبتمبر بحي من أحياء القاهرة لأسرة متوسطة، ورغم حبها للفن والتمثيل منذ صغرها إلا أنها ركزت اهتمامها على الدراسة حتى تخرجها من كلية الأداب بجامعة القاهرة.

دخلت تهاني راشد، عالم الفن بدور صغير أمام عبدالحليم حافظ، وشادية من خلال فيلم "دليلة"، بناء على اختيار المخرج محمد كريم لها عام 1956.

وقبل نهاية الخمسينات، حصلت تهاني راشد على عدد من الأدوار السينمائية منها أفلام "جميلة بو حريد" مع ماجدة وأحمد مظهر.

وجسدت تهاني راشد، في فيلم "صراع في النيل" أمام هند رستم، رشدي أباظة، عمر الشريف، شخصية ورد خطيبة محسب.

وفي فيلم "إسماعيل ياسين في البوليس السري"، جسدت تهاني راشد دور وزة ابنة زينات صدقي وحسن فايق وخطيبة سُمعة، وشاركت في فيلم "احنا التلامذة" مع شكري سرحان، عمر الشريف، تحية كاريوكا.

وقدمت تهاني راشد بداية من سبعينيات القرن الماضي أفلاماً مثل "شباب في عاصفة، الحسناء واللص، الخدعة الخفية، ولا عزاء للسيدات، رحلة النسيان، المجنون، أرض الأحلام".

ومن الأعمال الدرامية التي شاركت فيها تهاني راشد "زينب والعرش، حصاد الشر، محمد رسول الله، اللقاء الثاني، لا إله إلا الله، التوأم، بنات أفكاري، زيزينيا".

وتعد "سيرينا أهاروني"، من أشهر الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور في مسلسل "رأفت الهجان"، والتي أدت دورها الفنانة تهاني راشد، وكانت تلعب دور الصديقة المقربة لبطل العمل الفنان محمود عبدالعزيز، وكان نُطقها لكلمة "ديفيد" يحمل الكثير من المودة والصدق في أدائها.

مسلسل رأفت الهجان، حمل بصمة المخرج يحيى العلمي، زوج الفنانة تهاني راشد الذي عاشت معه 40 عاماً حتى رحيله عام 2002، وعن علاقتهما سويًا قالت "تهاني" في تصريحات سابقة لـ"الوطن": داخل المنزل، لم نكن نتحدث في العمل نهائيًا، "مش بنتكلم عن الشغل جوه البيت، البيت لحياتنا الأسرية وبس".

"ذكريات حلوة"، جملة عبرّت بها الفنانة تهاني راشد، عن حياتها العائلية مع يحيى العلمي، الزوج والمخرج في نفس الوقت، "بتعامل معاه في الاستديو زي أي واحدة غريبة مفيش حاجة اسمها زوجي جوه الاستوديو".