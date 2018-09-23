كشفت الفنانة تهاني راشد عن سبب اتقانها لدور اليهودية "سيرينا أهاروني"، ضمن أحداث مسلسل "رأفت الهجان".

وأضافت راشد، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنها كان لديها صديقة يهودية في المدرسة وأنها عاشت مع اليهود بالفعل، ودخلت بيتهم وشاهدت حياتهم على الطبيعة.

وتابعت: "أنا عاشرت اليهود 3 سنين وكنت في المدرسة ليا صديقة يهودية عاشرتها 3 سنين من سن 8 لـ11، وكانت يهودية وكانت مدرسة الفصل بتاعتنا مامتها وكانت بتدي فرنساوي، وكنت باخد درس فرنساوي عند مامتها".