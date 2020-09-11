فحص 82 ألف رأس ماشية بالبحيرة خلال أغسطس

كثفت محافظة البحيرة حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية، ووجهت بالإبلاغ عن الاشتباه في أمراض وبائية، للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع.

وتولت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، خلال شهر أغسطس الماضي، علاج الأمراض الباطنة ومعالجة ضد الطفيليات الخارجية والداخلية وطفيليات الدم، لـ82 ألف رأس ماشية من خلال إدارة الرعاية بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تنفيذ مثل هذه الحملات لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية، باعتبار المحافظة سلة غذاء مهمة بالمنطقة.