تحصين 291 ألفا و106 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، تحصين ألفي و320 رأس ماشية خلال يوم واحد بإجمالي 291 ألفا و106 من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 77,7 % من الأعداد المستهدفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتوعية والإرشاد بخطورة المرض وإزالة أي معوقات تعوق عمل الحملات التي تجوب كافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أوضح عوض أنه يجري عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر.