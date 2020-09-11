فيديو.. مأساة شاب أصيب برباط صليبي في عمله: فصلوني ومراتي سابتني

"أنقذوني، حرام مستقبلي بيضيع"، بتلك الكلمات عبر حازم 30 عاما، في استغاثة عبر "الوطن"، عن معاناته بعد تعرضه أثناء عمله بإحدى شركات الاتصالات للإصابة برباط صليبي في قدميه تسبب له في إعاقة 5%.

ويروى "حازم" تفاصيل إصابته أنه سقط من على سلم شاهق الارتفاع أثناء عمله كفني متكامل وحرر محضرا بالواقعة وتعرضه لكسر في قدميه وقطع في الأربطة الداخلية والخارجية، وكذلك أبلغ الجهات المختصة في الشركة ، وأنه بعد معاناة شديدة أجرت الشركة له عملية رباط صليبي في قدمه اليمنى ولم تنجح العملية، في حين كان يحتاج نحو 5 عمليات.

وأضاف: "خلال العلاج الطبيعي تم فصلي من الشركة تعسفيا برسالة على الهاتف".

"أنا مش لاقي آكل وحالتي في الضياع"، أكمل "حازم" حديثه عن معاناته بتلك الكلمات، مضيفا: "مستقبل تدمر وأحلامي وأحلام بناتي ومستقبلهم كذلك".

وقال "حازم": "أنا معاق 5%، وأصبحت رجلا عاجزا، الشباب يتم تدميره في الشركات الخاصة"، وتابع: "مراتي سابتني ورفعت ضدي قضية طلاق وأخذت مني بناتي، حسبي الله ونعم الوكيل".