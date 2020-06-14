"تمريض البحر الأحمر": اعتبار إصابة "الممرض الاستثنائي" بكورونا كإصابة عمل

كشفت هناء محمد مفتشة التمريض بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، أن إصابة الممرض أحمد نور الملقب بـ"الممرض الاستثنائي" بفيروس كورونا، جاءت أثناء أداء عمله مع الفريق الطبي لعلاج المصابين بالفيروس.

وأكدت مفتشة التمريض لـ"الوطن"، أنه تم احتساب إصابة الممرض الاستثنائي بكورونا باعتبارها "إصابة عمل"، وتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك.

جاء ذلك ردًا على مناشدة الممرض أحمد نور لمديرية الصحة بالبحر الأحمر عبر صفحات "الوطن"، باحتساب إصابته كـ"إصابة عمل".

وذكرت "محمد"، أن "نور" يعد من أخلص الممرضين، وأن مديرية الصحة تولي الاهتمام به هو وزملائه.

وتعود الواقعة إلى اكتشاف الممرض أحمد نور إصابته بفيروس كورونا، بسبب مخالطته لحالة إيجابية كان يرافقها في رحلتها داخل سيارة الإسعاف من مستشفى العزل بالغردقة إلى مستشفى العزل بأبو تيج بمحافظة أسيوط.

وقال الممرض الاستثنائي لـ"الوطن"، أن مرافقته لحالة إيجابية داخل سيارة الإسعاف لمدة خمس ساعات كانت كفيلة بنقل العدوى إليه، رغم أخذ كل الاحتياطات الاحترازية، موضحًا أنه تطوع لمرافقة الحالة الإيجابية بعدما ظلت فترة طويلة تبحث عن طبيب مرافق لها، وكانت الحالة الصحية تستدعي نقلها للعناية المركزة بمستشفى أبو تيج في أسرع وقت.

وطالب "نور" المسؤولين باحتساب إصابته كـ"إصابة عمل"، لأنه أصيب أثناء تأدية مهام واجبه، بعدما نما إلى علمه أن المسؤولين سيعتبرونها إهمال وسيتم مجازاته على ذلك.