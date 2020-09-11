رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. مالكا السيارتين المحطمتين يرفضان التصالح مع صالح جمعة

كتب:

محمد سيف
02:58 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
صالح جمعة

صالح جمعة

كشفت مصادر أمنية أن مالكي السيارتين اللتين تعرضتا للتلف نتيجة اصطدام سيارة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بسيارتيهما في شارع محمد مظهر بالزمالك، رفضا التصالح وتمسكا باستكمال الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

وأضافت المصادر أن مالكي السيارتين اتصلا بالشرطة وطلبا تحرير محضر بالواقعة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على المتهم واقتادته الشرطة إلى القسم وحُرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

مطالبات بمشاركة صالح جمعة أمام الزمالك: "هيلعب ولا الكوتش أدرى؟"

الأهلي يعلن سبب استبعاد صالح جمعة أمام سموحة

عاجل.. صالح جمعة ضمن 21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة المصري

10 أهداف لا تنسى بين الأهلي والمصري بينهم هدف صالح جمعة (فيديو)

عاجل.. القبض على صالح جمعة في الزمالك