عاجل.. نقل صالح جمعة في سيارة ترحيلات إلى النيابة العامة

قالت مصادر أمنية إن صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، اقتادته قوة أمنية منذ قليل من قسم شرطة قصر النيل داخل سيارة ترحيلات إلى مقر نيابة قصر النيل في محكمة عابدين؛ للتحقيق معه في الواقعة.

كان مالكا السيارتين اللتين تعرضتا للتلف بشارع محمد مظهر في الزمالك، رفضا التصالح وتمسكا باستكمال الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

وأضافت المصادر أن مالكي السيارتين اتصلا بالشرطة وطلبا تحرير محضر بالواقعة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى التحفظ على المتهم واقتادته الشرطة إلى القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.