عاجل: مصدر أمني: صالح جمعة ارتكب "حادث الزمالك" بسيارة شقيقه

أكّد مصدر أمني لـ"الوطن"، أن صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، كان يقود سيارة شقيقه، أثناء اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد الشوارع في الزمالك، اليوم الجمعة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض اللاعب، وتحرر محضر بالواقعة وثبت من خلاله وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.

وأكد المصدر أنه اصطدم بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، فأحدث بهما تلفيات كبرى، وتبيّن أنه كان يقود سيارته رقم "ف ع أ 681" ماركة بي إم دبليو، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده.

وأضاف المصدر أن مالكي السيارتين رفضا التصالح وتمسكا بتحرير محضر للحفاظ على حقيهما.