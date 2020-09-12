9 مميزات لاستعمال عدادات الكهرباء مسبقة الدفع "التحكم والترشيد"

أوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المفهوم العام لنظام العداد القابل للشحن والمدفوع مقدما عن طريق استخدام العداد القابل للشحن يتم سداد قيمة استهلاك الكهرباء مقدما، وذلك بشحن الكارت الخاص بالعداد بالمبلغ المطلوب من مركز الشحن الرئيسي التابع له المشترك، أقرب مركز فرعى تابع له أو من خلال خدمة الشحن المتنقل (hand_ held) ويتم استهلاك هذا المبلغ طبقا لاستهلاك المشترك للكهرباء وخطة التسعير المحملة علي العداد (شرائح الاستهلاك).

وأشارت الشركة أن المشترك يتمتع بجميع الشرائح وهي 6 شرائح للاستخدام المنزلي و5 شرائح للاستخدام التجاري وشريحة واحدة للاستخدام الخدمي.

وأضافت الشركة أن العداد في الشهر التالي يعود إلى الشريحة الأولي مرة أخرى، وبذلك تعتبر طريقة المحاسبة للعداد المدفوع مقدما مطابقة تماما مع طريقة المحاسبة للعداد العادي الميكانيكي أو الإلكتروني.

وتستعرض "الوطن" مميزات استعمال عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وفقا لما حددته شركة الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات استعمال عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

ـ الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة نظرا لأن درجة الدقة

( class 0.5 for kwh).

ـ عودة الثقة المتبادلة بين المواطنين وشركات التوزيع نتيجة انعدام الشكوى من دقة أداء الكشافين والمحصلين.

ـ الحد بين المشاكل بين المالك والمستأجر.

ـ الشعور بالفخر لدى المشتركين لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

ـ قدرة العداد على حساب الطاقة بنظام الشرائح.

ـ العداد يظهر على شاشته القيمة المالية للشحن بالجنيه ومقابلها بالكيلو وات وكذلك بالفترة الزمنية المتوقعة للاستهلاك مما يزيد من دواعي الأمان والثقة لدى المشترك اتجاه حسابات الطاقة لدى عداد الكهرباء.

ـ العداد يمكنه حساب إجمالي الطاقة المستهلكة من تاريخ تركيبه وكذلك حساب الشهر الحالي وعدد 12 شهر سابق كل شهر على حده وذلك لإمكانية حساب الفقد في الطاقة خلال شهر معين بتجميع إجمالي الطاقات المستهلكة لدى كل المشتركين وطرحها من عداد التجميع.

ـ العداد يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده ( قيمة وكمية).

ـ للتعاون مع المشترك عند عدم تجديد شحن الرصيد لا يتم فصل التيار ما بين الساعة الخامسة مساءا والساعة العاشرة صباحا ولا يتم فصل التيار في أيام الجمع والعطلات الرسمية.