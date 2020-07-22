إزاي تتجنب ارتفاع قيمة المديونية عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

في الفترة الأخيرة، ورد عدد من الشكاوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حول تركيب العداد المسبوق الدفع في مكان مختلف عن العداد القديم، ما يؤدي إلى اختلاف قيمة المديونية المستحقة، ويتم احتسابها بتوصيل العداد لأول مرة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الإجراءات المطلوبة وأرقام الشكاوى لحل مشكلة تركيب العداد المسبوق الدفع في مكان يختلف عن العداد القديم، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

1- يمكن تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.2

2- ويمكن تقدم الشكوى أيضا من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org .

3- كما يمكن تقديمها من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

خطوات حل الشكوى

- تقديم الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- يفحص الجهاز الشكوى المقدمة والتأكد من مدى صحتها.

- وعلى الفور، يتواصل الجهاز مع الشركة التابع لها مقدم الشكوى لمناقشة الأمر وحل المشكلة.

- تتخذ الشركة، التابع لها مقدم الشكوى، اللازم من الإجراءات لحل المشكلة، بتركيب العداد محل العداد القديم حتى لا تختلف المديونية، وتغيير المديونية المطلوبة.

أرقام شكاوى الكهرباء

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم 01283388888.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم 01278117626.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على رقم 01002822513.

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01207774849.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01097217682.

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء على رقم 01270003430.

- وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121، للإبلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية.