الضرائب: نشر 3 أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة أعدت ونشرت 3 أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهم الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والجزء الأول من دليل التسجيل الخاص بالمرحلة الأولى، دليل الأسئلة الشائعة وإجاباتها وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.asp ، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطارسعي مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي ومد جسور الثقة مع الممولين، وتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإتاحة المعلومات التي تيسر وتسهل عملية التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه لتنفيذ إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية هناك عدة خطوات يجب على الممول اتباعها تتمثل الخطوة الأولى في التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية طبقا للإرشادات المرسلة من مصلحة الضرائب المصرية للشركات، لافتًا إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والذي يتحقق من خلال استلام الشركات لـ SDK المرسل من المصلحة إليهم والذي يتضمن الشرح الفني والتفصيلى لإجراءات التكامل مع المنظومة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التحديثات الجديده التى قد تطرأ عليها، وقيام كل شركة بالرجوع إلى الشركة المنفذة لنظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System) أو فريق الـIT بالشركة لتنفيذ خطوات التكامل الموضحة بالـ SDK.

وأوضح عبد القادر، أن الـ API هو سوفت وير يتم من خلاله الاتصال بنظام الضرائب لتبادل البيانات، مضيفًا أنSDK (مجموعة تطوير البرمجيات) وهو مستند يشرح كيفية عمل التعديلات اللازمة علي برنامج ERP حتي يتمكن من التعامل مع API.

واستكمل "عبد القادر"، الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية قائلًا إن الخطوة الثالثة هي ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، وتنفيذ خطوات التوقيع الإلكتروني المرسلة من قبل المصلحة.

وشدد على ضرورة حصول الممول على جهاز الـHSM وتهيئته على نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) لتوقيع الفواتير إلكترونيًا قبل إرسالها إلى المنظومة.

وبالنسبة لتكويد السلع والخدمات على المنظومة كخطوة رابعة لتنفيذ التكامل معها أكد المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب ضرورة تجهيز الممول بيان بالأكواد المستخدمة لدى الشركة في تكويد السلع والخدمات وذلك بالاعتماد على نظام التكويد العالمي (GS1)، أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام تصنيف المجموعة السلعية العالمي (GPC) ، موضحًا أنه يتم إرسال هذه البيانات إلى مصلحة الضرائب المصرية في صورة رقمية من خلال البريد الالكتروني، كما يجب التواصل مع المصلحة من جانب الشركات في حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخري قبل استخدامها علي منظومة الفاتورة الإلكترونية في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار أي فاتورة تتضمن هذه الأكواد المضافة.

وأشار المهندس ياسر تيمور ، إلى أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كخطوة خامسة لتحقيق التكامل لافتًا إلى أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية تم نشرها على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية https://www.incometax.gov.eg/.

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت القرار رقم 386 لسنة 2020 بإلزام الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار والمسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من 15 نوفمبر 2020.