السودان تشكل لجنة لحشد الدعم الخارجي لمجابهة آثار الفيضانات

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تشكيل لجنة لمجابهة آثار السيول والفيضانات، برئاسة السفير محي الدين سالم، اتساقاً مع إعلان حالة الطوارئ في السودان من قبل مجلس الأمن والدفاع.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تختص بحشد وتنسيق الدعم الخارجي لمجابهة آثار السيول والفيضانات مع البعثات الدبلوماسية في الخارج والسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان والجهات الأخرى ذات الصلة.

كان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر، يوم الجمعة الماضي، اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية"، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وخلفت أكثر من 100 وفاة، وأضرارا مادية بالغة.

وعقد مندوب السودان الدائم بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن، سلسلة من اللقاءات مع مسئولي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية "أوتشا"، والصليب الأحمر السويسري، من أجل تنسيق جهود مجابهة آثار السيول والفيضانات.

وأطلقت بعثة السودان الدائمة بجنيف نداء عاجلا لجميع المنظمات الدولية بجنيف، لتقديم العون والمساعدة ودعم جهود الحكومة في هذا الصدد.