ضبط صاحب مخبز استولى على 634 ألف جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

شنّت مباحث التموين، بمديرية أمن القليوبية، حمله مكبرة، اليوم، لضبط المتلاعبين بالسلع، استهدفت مدينتي "شبرا الخيمة والخصوص" أسفرت عن ضبط 3 تجار لحيازتهم زيت الطعام مجهول المصدر، ومخزن لتجارة السجائر بدون ترخيصـ فضلا عن ضبط واقعة اختراق منظومة الخبز وإثبات عمليات وهميه للاستيلاء على الدعم.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، يفيد بتنظيم حملة تموينيه استهدفت المتاجرين بالدعم، أسفرت عن ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لحيازته 6,600 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق.

وضبطت الحملة 9000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع داخل مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر وتم التحفظ على الكمة، كما ضبطت الحملة صاحب مخبز بلدي أستولى على الدقيق المدعم من خلال إثبات عمليات صرف وهمية للخبز عبر اختراق نظام التشغيل لمنظومة الخبز البلدى وبلغ ما تم حصره 634،474 جنيهًا.

وتمكنت الحملة من ضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيدا لإعادة تدويرها فى إنتاج مفروم الدواجن وعرضها للبيع والتداول بالأسواق داخل ثلاجة ومفرمة لحوم بدون ترخيص فى مدينة الخصوص.