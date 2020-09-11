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محمود مسلم

نتنياهو يتراجع عن السفر بطائرة خاصة لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات

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وكالات
04:22 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
نتنياهو

نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، تراجعه عن السفر بطائرة خاصة إلى واشنطن مع زوجته سارة، لتوقيع اتفاق السلام "التاريخي" مع الإمارات الذي سيعقد الثلاثاء المقبل.

وعللت شير كوهين، المتحدثة باسم نتنياهو، قراره بالتراجع عن السفر بالطائرة الخاصة، كونه لا يريد السماح لوسائل الإعلام بتحويل انتباه الرأي العام عن "اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات، وربما مع الدول العربية الأخرى، أيضا".

وأكدت كوهين أن نتنياهو سينضم مع الوفد على متن طائرة أكثر اتساعا مع ترتيبات فصل "صارمة" للحفاظ على صحته، وهي طائرة شركة "العال"، وليس طائرة خاصة تابعة لشرطة "يسرائير".

وواجه نتنياهو انتقادات حادة بعد الإعلان عن نيته السفر بطائرة خاصة إلى واشنطن الثلاثاء المقبل، بعيدًا عن الوفد الإسرائيلي، خشية من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إليه.

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