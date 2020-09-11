بدء الكشف النفسي للعاملين بعد واقعة مجند القطار وخبير: يغير من أدائهم

لا تزال أصداء واقعة سيدة القطار مستمرة، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخاذ إجراءات عدة تجاه جميع العاملين بطوائف التشغيل، بعد تكرار واقعة تجاوز الكمسارية فى حق ركاب القطارات، وكان آخرها تنمر رئيس قطار رقم 948 المنصورة - القاهرة، بمجند بالقوات المسلحة، لعدم امتلاكة ثمن تذكرة القطار، وتدخلت سيدة القطار، لدفع قيمة التذكرة نيابة عن المجند.

وطالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات السكة الحديد، بأهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير، مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء، وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة.

وشملت القرارات الجديدة خضوع 10 آلاف عامل بطوائف التشغيل لكشف نفسي وتحليل مخدرات، مع عقد دورات تدريبية لكمسارية القطارات وصرافي التذاكر في كيفية فن التعامل مع الجمهور. إلى جانب خضوع رؤساء ومشرفي القطارات لدورات في السلوكيات، واستبعاد أي عامل عن العمل يثبت إدمانه للمخدرات، ووقف عن العمل لأي مشرف قطار يتجاوز في حق أي راكب.

هندي: مهم تطوير شخصية العاملين في السكة الحديد لتواكب التطور الحاصل والتعامل مع الركاب بشكل لائق

الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، وعلم الاجتماع الأسري، أكد أن التطور التكنولوجي والتطور الجديد في منظومة السكة الحديد، جعل منها وسيلة لكافة فئات الشعب حتى إن القطارات المكيفة لم تعد قاصرة على الأغنياء، وكل ذلك التغيير في شرائح ركاب تلك الوسيلة لم يواكبه منذ فترة تطوير في أداء شخصية الكمسري أو قائد القطار ولذلك بات من الضروري تطوير شخصيتهم والعناية باختيارهم قبل الالتحاق بالوظيفة.

يرى هندي بحسب حديثه لـ"الوطن" أن الكمسري أو سائق القطار اعتاد الصوت العالي والتعامل الجاف مع المواطنين لشعوره الدائم بالحصانة، واعتاد أن يصطدم بالآخرين وهو ما ظهر في وقائع مختلفة آخرها واقعة المجند ومن قبل في العام الماضي واقعة شهيد التذكرة الذي اضطر للقفز من عربة القطار خوفًا من تسليمه للشرطة لعدم قدرته على سداد قيمة التذكرة.

وعن البدء في اختبارات الكشف النفسي، اعتبر استشاري الطب النفسي أنها خطوة مهمة لتطوير أداء العاملين في تلك المهنة، بما يعني تحسين مظهرهم وتدريبهم قبل الالتحاق بالعمل على مهارات التواصل مع الآخرين والابتسامة في وجه الركاب.

وتابع هندي: من المهم اختبار الثبات الانفعالي لكل منهم وقياس مدى قدرتهم على حل المشكلات وفحص مستوى البيئة الناشئ بها المتقدم للوظيفة لتأثيرها عليه وعلى شخصيته.