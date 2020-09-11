فيديو.. سيدة القطار: المجند أثبت أن المؤسسة العسكرية عرفت تربي رجالها

قالت السيدة صفية إبراهيم أبو العزم والمعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار، إنها دافعت عن الشاب المجند في القطار بشكل تلقائي، ولم تكن تعلم حينما قامت برد الفعل الذي قامت به أن الواقعة ستنتشر بهذا الشكل وأن كل الذي حدث من ردود الأفعال على الواقعة سيحدث، "حاسة إني بحلم.. أمبارح ده عدى عليا زي الحلم".

وشددت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "اللي يستحق التكريم أكتر مني هو العسكري اللي أثبت أنه فعلا متربي ومن عيلة، وأثبت أن المؤسسة العسكرية عرفت تربي رجالها، يستاهل يتكرم زيي وأكتر، راجل من ضهر راجل ومخافش ومتهزش".

وأضافت السيدة صفية، "عملت الحاجة دي بحب وبنية صافية لوجه الله وربنا أدالي على قد نيتي الصافية"، "حاجة غريبة عشتها، ومعملتش أي حاجة تستحق كل ده، وده موقف بسيط جدًا صدر وممكن يصدر من آلاف وملايين الناس غيري، مستغربة إنه للدرجة دي الموقف أثر وعلم في الناس، ده المفروض يكون الطبيعي بيننا، والمفروض اللي ميعملش كدا هو اللي غير طبيعي".

وتابعت السيدة صفية، أن المجند أصر على دفع ثمن التذكرة التي قامت بدفعها له وأعاد الأموال لها مرة أخرى، مؤكدة أن الموقف الذي حدث منها بالأمس هو الطبيعي أن يحدث.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب للمجند، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وقالت القوات المسلحة، إن موقف "سيدة القطار" يعبر عن أصالة المرأة المصرية ذات القلب المعطاء والإنساني، مؤكدة احترامها لكل مؤسسات الدولة، ومشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور، وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان لها، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.