مقتل وإصابة 8 أشخاص في هجوم انتحاري على مسجد جنوبي الصومال

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب ستة آخرون من جراء حادث تفجير بمسجد في مدينة "كيسمايو" الساحلية الواقعة جنوبي البلاد بعد الانتهاء منن صلاة الجمعة.

وقال ضابط شرطة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، إن الانتحاري فجر حزامه الناسف بالقرب من بوابة المسجد حيث كان المصلون يغادرونه بعد أداء الصلاء.

وأوضح مسؤول المحلي أن الانتحاري استهدف على ما يبدو رئيس غرفة التجارة الإقليمية، الذي كان من بين المصابين إثر الحادث.

ولم تعلن، على الفور، أي جهة مسؤوليتها عن ارتكاب الحادث، ومع ذلك فإن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية التي غالبًا ما تنفذ مثل تلك الهجمات.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهجوم على المساجد يعد أمرًا غير شائع في الصومال.