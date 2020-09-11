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محمود مسلم

بريطانيا: ارتفاع معدل الإصابة بفيروس "كورونا" بنسبة 60%

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أ.ش.أ
06:15 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
أجراءات احترازية لمواجهة كورونا في بريطانيا

أجراءات احترازية لمواجهة كورونا في بريطانيا

ذكرت بيانات رسمية في بريطانيا أن معدل الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) تزايد بنسبة 60% بعد تسجيل حوالي 3200 حالة يومياً.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، أن البيانات التي نشرها مكتبُ الإحصاء البريطاني (ONS) تشير إلى أن معدل الإصابات خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 5 سبتمبر الجاري ارتفع عن الأسبوع الذي سبقه حين كانت نسبة الإصابات تقدر بحوالي 2000 حالة يومياً.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" في بريطانيا يبلغ حوالي 358 ألف شخص.

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