الخارجية الروسية: نبحث إمكانية عقد اجتماع فلسطيني-فلسطيني في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بحث في اتصال هاتفي مع العضو البارز في حركة حماس الفلسطينية موسى محمد أبو مرزوق إمكانية عقد اجتماع فلسطيني-فلسطيني في موسكو وتعزيز العلاقات الثنائية بين الحركة وروسيا.

وأشارت الوزارة، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن "المباحثات ركزت على زيادة تطوير علاقات الصداقة التقليدية الروسية الفلسطينية، والتي تشمل الاتصالات المخطط إجراؤها وإمكانية عقد اجتماع فلسطيني مشترك في موسكو".

كما ذكر البيان أن الجانبين ناقشا أيضًا نتائج الاجتماع الذي عُقد بمشاركة قادة جميع الأطراف والحركات الفلسطينية الرئيسية في الـ 3 من سبتمبر الجاري، موضحًا أنه تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن. وقد تم إجراء المحادثة الهاتفية بمبادرة من الجانب الروسي.