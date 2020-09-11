وزير خارجية البحرين: السلام مع إسرائيل يحقق المبادرة العربية

أكد وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، مساء اليوم، أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود "بارزة" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل.

وقال، في تصريحات للصحفيين، إن مملكة البحرين تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، واصفاً هذه الخطوة بأنها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية، وأضاف بأن مملكة البحرين تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

واعتبر أن إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم؛ مؤكداً أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة إسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي". وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.