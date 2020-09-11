نص البيان الثلاثي المشترك بشأن السلام بين البحرين وإسرائيل

أصدرت الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل، اليوم، بيانا مشتركا بشأن اتفاق السلام الذي أبرمته المنامة وتل أبيب، تم التأكيد من خلاله على أهمية الخطوة واعتبارها "تاريخية".

وفيما يلي نص البيان الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل، بحسب شبكة "سكاي نيوز":

بيان مشترك من الولايات المتحدة ومملكة البحرين ودولة إسرائيل: تحدث اليوم الرئيس دونالد جيه ترامب، وجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل، ووافقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط، ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

تعرب الولايات المتحدة عن امتنانها لمملكة البحرين لاستضافتها ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التاريخية في المنامة في 25 يونيو 2019، من أجل النهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني.

سيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته.

وأكدت إسرائيل أنه على النحو المنصوص عليه في الرؤية من أجل السلام، يمكن لجميع المسلمين الذين يأتون بسلام زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وستظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة للمصلين السلميين من جميع الأديان.

يعرب الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه من أجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، والنهج البراغماتي والفريد الذي اتخذه لجمع دولهما معا.

يشيد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقيادتهما في 13 أغسطس 2020 لإعلان العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

كما قبلت مملكة البحرين دعوة الرئيس ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في حفل التوقيع التاريخي في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، حيث سيوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على إعلان سلام تاريخي.