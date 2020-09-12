ابن أميتاب باتشان بعد ارتفاع إصابات كورونا في الهند: لا تستخفوا بالفيروس

اعلن أبهيشيك باتشان، نجل الفنان الهندي أميتاب باتشان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، زيادة أعداد مصابي كورونا اليومية في الهند، والذي وصل 95735 إصابة. ‏

وكتب "أبهيشتك": "95735 هذا هو عدد الحالات المكتشفة في يوم واحد فقط في الهند.. رجاءا كن حذرا.. ارتدي قناعك من فضلك ‏ولا تأخذ هذا الفيروس باستخفاف".

وكتب "أبهيشيك"، مؤخرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "الوعد هو وعد.. هذا المساء تم اختباري من فيروس كورونا والنتيجة سلبية، لقد قلت لكم أصدقائي إني سأهزمه.. شكرًا لكل صلاواتكم لي ولعائلتي، امتناني للأطباء وللطاقم.. لكل ما قمتم به.. شكرًا".

وكتب "باتشان" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجراءه تحليلًا جديدًا لفيروس كورونا، وتم ثبوت سلبية العينة، وبالتالي سيغادر المستشفى وسيعود إلى منزله، على أن يفرض حجرًا صحيًا داخل غرفته.

ووجّه نجم السينما الهندية، تحية شكر للطقم الطبي والتمريض الذي اعتنى به عناية ممتازة، حسب تعبيره، فضلًا عن دعوات المحبين والمعجبين والأصدقاء التي وصلته وجعلته يشهد مثل هذا اليوم.

وفي 11 يوليو الماضي، اجتاح فيروس كورونا عائلة النجم أميتاب باتشان، ونجله الفنان أبهيشيك باتشان، وزوجته الفنانة إيشواريا راي، وحفيدته.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن أبهيشيك باتشان، شفاء زوجته نجمة بوليود إيشورايا راي، وابنته من "كورونا"، وخروجهما من المستشفى نهاية الشهر الماضي، بعد شفائهما من الفيروس تمامًا، فيما يظل هو محجوزًا بالمستشفى لحين شفائه أسوة بزوجته وابنته ووالده.

وكتب أميتاب باتشان، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر وقتها، "لم أستطع تمالك نفسي أو السيطرة على دموعي بعد علمي بشفاء إيشوريا زوجة ابني وإردريا حفيدتي.. يا رب نعمك كثيرة لا تحصى".