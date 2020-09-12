وزير الرياضة يكشف سر ظهوره بـ "بدلة الكاراتيه": "باستعيد ذكرياتي"

فوجئ الجميع، أمس الجمعة، بظهور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تدريبات الرواد من قدامى لاعبي الكاراتيه بالصالة المغلقة بنادي الزهور الرياضي، تلبية لدعوة قدامى لاعبي الكاراتيه لمشاركتهم في التدريبات التي يحرصون على أدائها أسبوعيا.

وظهر الوزير في زي الكاراتيه، وهو يؤدي حركات "الكاتا" برشاقة واحترافية شديدة، مستعيدا ذكرياته، عندما كان لاعبا وبطلا للكاراتيه، وسط تصفيق وتشجيع كبير من الحضور.

وأثارت الحركات التي قام بها الوزير، انتباه بعض الحاضرين، مما دفع البعض للتساؤل عن سر قيام الوزير بهذه الحركات، وحين سألناه عن سر تلك الحركات، قال إنها حركات يقوم بها لاعب الكاراتيه في بداية التدريبات كنوع من التسخين، ومن الحركات التي قام بها الوزير، الحركة الأولى من الكاتا وهي "هيان شودان"، وتعني السلام الأول، مع بداية أي مباراة، والحركة الثانية هي "باساي داي"، وتعني الهجوم الصغير على القلعة أو تدمير القلعة.

وأوضح الوزير أن "الكاتا" هي قلب الكاراتيه، وكل شئ نتعلمه من خلالها وهي عبارة عن معركة وهمية مع عدد من الخصوم يقومون بالهجوم من جميع الاتجاهات، و"الكاتا" تعتبر تمرينا متكاملا لجميع حركات الكاراتيه تتم بشكل جمالي وإيقاعي متناسب ينمى لدى اللاعب التوافق العضلي والعصبي وترفع من مستوى لياقته البدنية وقوة تحمل الجسم لديه.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، قام بجولة تفقدية لمنشآت نادي الزهور.

صبحي يفتتح أعمال تطوير الحديقة اليابانية بـ"الزهور"

وافتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البوابة الرئيسية والحديقة اليابانية، بعد الانتهاء من تطويرهما بنادي الزهور الرياضي بمدينة نصر، يرافقه مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد الدمرداش.

وتفقد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بنادي الزهور حمام السباحة الأوليمبي الذي أوشك على الانتهاء، كما تفقد العديد من المنشآت داخل النادي للوقوف على آخر المستجدات بالنادي، والاطلاع على مستجدات تطوير المنطقة المحيطة بالنادي وتوسعة الشارع الجانبي، وتدبير مكان مناسب لسيارات الأعضاء.

وعلى هامش الجولة عقد الدكتور أشرف صبحي لقاء مع مجلس إدارة نادي الزهور حضره رئيس النادي الدكتور محمد الدمرداش والمستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي وعلي عادل أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة أعمال التطوير الشاملة داخل النادي.