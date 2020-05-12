"أول مدرب وعينا عليه".. شباب تأثروا بفيلم "مستر كاراتيه" لإبراهيم نصر

"صلاح"، الشاب القروي، والذي أدى شخصيته الفنان أحمد زكي، لديه ولع بأفلام الفنون القتالية، ينتقل للعيش في القاهرة، ويعمل سائسًا في إحدى الجراجات، الحظ يقوده لمقابلة "حسن" الفنان إبراهيم نصر، يتدرب على لعبة الكاراتيه على بدفعة من "حسن" أملًا أن يصير بطل للعبة، ذلك ملخص فيلم "مستر كاراتيه" عام 1993، الذي أبدع فيه الراحل إبراهيم نصر.

وبعد أن أثرى السينما والدراما بأعمال خالدة، توفى فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

شخصية "حسن" التي أداها إبراهيم نصر، في فيلم "مستر كاراتيه"، كانت لها دورًا كبيرًا في انتشار اللعبة أكثر في مصر، حيث جسد دور الشخص المؤمن باللعبة رغم اندثارها محليًا، من خلال مشاهدتها في أفلام الأكشن.

العمل كان من الأفلام الرائدة في مجال الرياضة، والذي أثر في كثير من الرياضيين خاصة لاعبي الكاراتيه، والذين تواصلت "الوطن"، مع بعضهم لمعرفة مدى تأثرهم بدور الراحل إبراهيم نصر.

الفنان الرحل كان من الشخصيات المحترمة، والقليلة التي أدت دور عاشق الكاراتيه كما قال الكتاب، وفقًا لما قال أحمد طارق مدرب الكاراتية بنادي منتخب السويس، وبطل مصر ولاعب منتخب مصر السابق، لافتًا إلى أنه من يتحدث عن الكاراتيه قديمًا يحتسبه الجيل الحالي من الأعلام، و"نصر"، كان واحدًا منهم.

وأضاف "طارق"، أن إبراهيم نصر كان من أوائل الناس الذين شهروا اللعبة في مصر، من خلال تحميسه وتشجيعه لأحمد زكي في الفيلم، "الكاراتيه من الألعاب القتالية وبتخلي الواحد يشوف أفلام أكشن عشان يتعلم وتديله دفعه، وده اللي اتعلمناه منه في الفيلم".

وأوضح أحد أبناء جيل التسعينيات، أنه منذ كان صغيرًا، وكان الفيلم بالنسبة له بمثابة شعلة نشاط، ودفعه نحو تحقيق حلمه ليصبح لاعب كاراتيه محترف، "بالنسبة لنا كان أول مدرب وعينا عليه رغم إنه لم يمارس الكاراتيه في الفيلم بس كلامه كان مؤثر".

ومن جانبه، قال محمود عبدالله، لاعب الكاراتيه بنادي سموحة، إنه بدأ حبه للكاراتيه بعد مشاهدته للفيلم: "كان سني 7 سنين تقريبًا، ووالدي كان خايف عليا، بس أنا كنت مصر أكون مستر كاراتيه".

وأضاف "عبدالله"، أن اللعبة قديمًا كانت تحتاج لحماس من خلال مشاهدة أفلام أكشن، ما كان يدفعه لشراء شرائط أفلام لنجوم الفنون القتالية مثل بروس لي، ولكن "حسن" في فيلم مستر كاراتيه، أدى دور مدربيننا الكبار، "جاب لنا اللعبة لحد عندنا، وخدنا من إيبدنا ودخلنا للعالم اللي بنحبه".

ولا ينسى لاعب سموحة، المشهد الذي جمع "نصر" مع "زكي"، في ساحة القتال، عندما سأله عن معنى الكاراتيه، "كنت بكره أدافع عن نفسي بحاجة، ولما لاقيت حسن في الفيلم بيقول عن الكاراتيه هو الإيد الفاضية اتحمست للعبة".