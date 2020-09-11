وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالدعم في مواجهة إرهاب إيران

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، العالم من الآثار الكارثية لعمليات غسيل الأدمغة، التي تقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لعشرات الآلاف من الأطفال، ومساعيها إنشاء جيل من الإرهابيين المعبئين بالأفكار الإرهابية المتطرفة، والشعارات العدائية وثقافة الموت والكراهية للآخر، الذين سيشكلون خطرا إرهابيا على العالم أجمع، وليس اليمن فقط‏.

وقال وزير الإعلام اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، "تحل علينا ذكرى هجمات 11 سبتمبر الدموية، لتذكر العالم أجمع بخطورة التهاون والتقاعس عن مواجهة التهديد الذي تمثله الجماعات والأفكار الإرهابية المتطرفة بكل أشكالها وصورها، وضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه السياسية والفكرية والمادية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين‏".

وأضاف "أن هذه الذكرى مناسبة لتذكير العالم بالخطر الذي يمثله الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران واستخدامه الاراضي اليمنية منطلق لانشطته الارهابية، واستهداف الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "ايرانية الصنع"، ومهاجمة ناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية، تنفيذا للأجندة الايرانية‏ التخريبية في المنطقة".

وطالب الارياني المجتمع الدولي بدعم الحكومة والشعب اليمني الذي يخوض بإسناد من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية معركة مصيرية مع ارهاب ملالي ايران واداتهم الحوثية التي لا تقل خطورة عن تنظيمي "القاعدة، داعش" للحيلولة دون وقوع حركة التجارة العالمية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب رهينة لإملاءات نظام طهران.