حسن أبو الروس يعترف لوالده على الهواء: بدرس مسرح وبشتغل طبال في أمريكا

فاجأ الفنان حسن أبو الروس، والده، باعترفه أنه يستكمل درسته خلال سفره في الولايات المتحدة في المجال الهندسي ولكنه في الحقيقة يدرس المسرح، "لو هيشوف الحلقة هيعرف، بس أكيد مبسوط"

وأضاف "أبو الروس" خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، "قعدت أنا وأصحابي وقت طويل، عادة الكل بيروح ياخد كورس وبيرجع، بس قعدت شوية وحبيت الأمريكان، أبويا قالي مش هقدر أصرف عليك، هناك الدولار غالي، فقررت أنزل واشتغل، وكل أصحابي اشتغلوا ويتر بياخدوا 8 دولارات في الساعة، فقولت ده مش هياكل معايا بحب أعزم صحابي".

وتابع: "قررت أخد الطبلة ووقفت في شارع ورقعتلي رقعتين ولقيت الناس كلها اتلمت وبقيت أعمل 80 دولار في الساعة، كنت بلبس زي مايكل جاكسون".