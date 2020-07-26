سارة البططي: بعشق "الطبل" من الصغر و"إيدي بتاكلني على الطبلة"

قالت سارة البططي، إنها دائما ما تنجذب لكل عازفي الإيقاع منذ الصغر، حيث كانت دائمة المشاهدة لحفلات الفنانة الراحلة أم كلثوم وغيرها من فنانين ذلك الجيل.

وأضافت "البططي"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتين مفيدة شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن اكثر الآلات التي تعشق اللعب عليها هي "الطبلة"، حيث إنها ولدت لعائلة فنية ولكنها لم تهوى الإيقاع أو العزف، موضحة أن أسرتها قد شجعتها بشكل خاصة عندما أثبتت نجاحها في ذلك المجال.

وأَكدت أنها ولفرط حبها بالطبلة كانت تقوم بالطبل على أي شئ أمامها حتى بدأت في تعلم العزف الإيقاعي عبر الطبلة: "أول مرة لعبت على الطبلة كان في الإعدادي في طابور المدرسة"، مشيرة إلى أنها الفيديو الذي انتشر لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان سببا رئيسيا في شهرتها خارج الوسط الفني، حيث كان فيديو مصادفة وليس بنية النشر عبر تلك الوسائل: "كانت قاعدة صحاب وصوروني ولما عجبني الفيديو نزلتوا".

وتابعت: "ايدي بتكلني عشان أعزف على الطبلة، وممكن في أي وقت أو أي مكان أبدأ بالعزف على الطبلة، والطبلة ليها مقاسات وأحجام وخامات، والطبلة الكلاسيكية كانت عبارة عن الجلد بينما الطبلة الحديثة من البلاستيك والزجاج والألمونيوم".