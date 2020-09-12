صور.. استفزازات تركيا في المتوسط عرض مستمر

نشرت وزارة الدفاع التركية، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تؤكد من خلالها أن القوات البحرية التركية تواصل حماية ومرافقة سفينتي الحفر والتنقيب "فاتح" و"يافوز"، وسفينتي الحفر والتنقيب والمسح السيزمي "أوروتش رئيس" و"بربروس خير الدين باشا" في البحر الأسود وشرق المتوسط.

ويبدو أن تركيا مصممة على إشعال فتيل نيران المتوسط، حيث نشرت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقطعًا لمناورة جديدة من عاصفة المتوسط، بمشاركة طائرات حربية من طراز F16، حيث أفادت بأن القوات الجوية التركية أجرت مهامًا دفاعية وجوية بمشاركة الطائرات الحربية F16 في إطار مناورة عاصفة المتوسط المشتركة مع قوات قبرص التركية، بحسب موقع "تركيا الآن".

وأعلنت فرنسا واليونان، وفق ما نقلت قناة "العربية"، أنهما ستعاقبان تركيا، إذا لم تسحب سفنها من منطقة شرق البحر المتوسط قرب الجزر اليونانية وفي المياه القبرصية، وأكدتا، أن سلوك تركيا المرفوض يتطلب ردا أوروبيا حازما.

وفي تطور جديد بشأن التوترات والاستفزازات التركية بشرق المتوسط، أعلنت فرنسا استضافتها اجتماعا لمجموعة دول المتوسط الأوروبية السبع، الخميس الماضي، لبحث التوتر مع تركيا في حشد أوروبي لافت لمواجهة تركيا.

واجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نهاية الأسبوع الماضي، مع رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، لمناقشة موضوعات تتعلق بشرق المتوسط، بما في ذلك العلاقات مع تركيا.

وفي صعيد متصل، أعلنت تركيا إخطارًا بحريًا جديدًا "نافتكس"، في المنطقة التي تجري فيها القوات التركية تدريبات ومناورات عسكرية بالذخيرة الحية قبالة السواحل القبرصية بشرق البحر المتوسط، ومن المقرر أن تمتد فترة الإخطار بداية من الغد 12 سبتمبر حتى 14 سبتمبر.