"الناتو" يعرب عن قلقه الكبير من التوتر في المتوسط بين تركيا واليونان

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، عن قلقه الكبير من التوتر في المتوسط بين تركيا واليونان، وقال في مؤتمر صحفي مقتضب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل اجتماعهما في برلين، إنه على تواصل دائم مع الطرفين لخفض التوتر، مثنيًا على الوساطة الألمانية لمحاولة التوسط بين البلدين، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأعلنت السلطات التركية إنذارًا بحريًا جديدًا في شرقي المتوسط لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية يومي 1 و2 سبتمبر المقبل.

وزعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده عازمة على حماية ما وصفه بـ"حقوق تركيا"، شرق البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته سائل إعلام تركية، اليوم.

وكانت أنقرة، أرسلت سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" ترافقها سفن حربية إلى مياه تطالب بها اليونان، في 10 أغسطس.

ومددت فترة المهمة الأحد الماضي ما فاقم الأزمة، وكان من المتوقع أن تغادر السفينة المنطقة اليوم، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

من جانبه، أشار موقع "كاثمريني" اليوناني، إلى أن تركيا أطلقت، اليوم، "نافتكس" جديدًا للتدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط يومي 1 و2 سبتمبر، وستجرى التدريبات قبالة مرسين قبالة الساحل الشمالي لقبرص.

وكان وزير الدفاع اليوناني قد اجتمع بأمين عام حلف الناتو في برلين أمس الأربعاء، وأبدى امتعاضه من وقوف الناتو على مسافة واحدة بين أنقرة وأثينا، داعيًا لموقف أكثر تشددًا ضد تركيا.