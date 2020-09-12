سفارة الصين: سنتعاون مع مصر في تصنيع مصل كورونا

أكد لي دونج، الوزير المفوض والمستشار الإعلامي لسفارة الصين في القاهرة، ثقته في متانة العلاقات المصرية الصينية، مشددًا على أنها علاقة أشقاء وليس أصدقاء مشيدًا بالتعاون المصري الصيني للسيطرة على الجائحة.

وأضاف "لي دونج"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الصين في طلائع الدول المطورة للقاح، مشيرًا أن هناك 4 لقاحات اقتربت من نهاية التجارب وستدخل في فترة التصنيع.

ولفت المستشار الإعلامي للسفارة الصينية، لوجود تعاون كبير بين السفارة الصينية ووزارة الصحة المصرية، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون في تصنيع اللقاح بين الجانبين المصري والصيني.

وأعرب عن أمله بانتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاحات الصينية، وبدء تصنيعها في أقرب وقت ممكن.