الصين: لا إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 7 حالات وافدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و153 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 6 في شنجهاي وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2604 حالات غادر منها 2443 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 11 شخصا غادروا المستشفيات، أمس، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و358 شخصا، مشيرة إلى أن 6 آلاف و558 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 412 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة دون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات دون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 301 حالة منها 299 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4901 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 99 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 495 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4557 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و475 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.