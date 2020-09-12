غلق كلي لمطلع الدائري باتجاه الزراعي وشبرا بنها للتطوير لمدة 4 أيام

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تحديدا في المنطقة المحصورة بين محور26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلو متر فأنه سيتم إجراء غلق كلي للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر.

وأوضح البيان الصادر، أن ذلك لمدة 4 أيام ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12 / 9 /2020 وحتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 16 /9 /2020.

وتابعت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء تحويلة مرورية خلال تنفيذ الأعمال وهي كالآتي:

القادم من مناطق الوراق ويرغب في الصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي يستكمل السير في طريق كورنيش الوراق اتجاه مناطق منشأه القناطر ثم الدوران والعودة مره أخرى اتجاه المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه محور الضبعة ثم الصعود أعلى محور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى مناطق القاهرة ثم النزول مره أخرى من محور الضبعة للطريق الدائري مرة أخرى عن طريق المنزل المؤدي إلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الوراق بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة أي معوقات، مشيرا أن الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط الأعمال.