مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم ملاكي بـ"سور الطريق الدائري" في حلوان

لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران إثر اصطدام سيارتهم الملاكي بالحاجز الخرساني أعلى الطريق الدائري في حلوان، ونُقلت الجثة للمشرحة، والمصابين لمستشفى حلوان العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري في حلوان، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص بالسور الخرساني بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.