"تجديف أسوان" تحصل على 15 ميدالية برونزية ببطولة الجمهورية

حصل لاعبو ولاعبات نادي التجديف للرياضات المائية بأسوان، اليوم، على المركز السادس على مستوى الجمهورية، حاصدين 15 ميدالية برونزية.

جاء ذلك في بطولة الجمهورية المفتوحه الأولى للتجديف بمدينة العلمين الجديدة، والتي استمرت لمدة يومين برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور عمر النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والدكتور جمال عبدالقادر مدير البطولة.

قال المحاسب إيهاب زارع، نائب رئيس مجلس إدارة نادي التجديف بأسوان، والمرافق للفرق المشاركة في البطولة، إن فرق نادي التجديف بأسوان شاركت بـ27 لاعبا ولاعبة تحت إشراف محمد يسري المدير الفني لفرق التجديف بالنادي، في 23 سباق متنوع براعم وناشئين، وتحت 23 ومتقدم وخفيف الوزن ورجال وسيدات فردي وزوجي مزدوج، زوجي بدون دفة، رباعي بدفة، ورباعي بدون دفة، رباعي مزدوج المجداف.