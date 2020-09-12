الخدمات التي تقدمها "التضامن" للمتعافين من إدمان المخدرات

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الأحد، أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات، ضمن مشروع "مودة" الذي تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة وسيشهد حضور اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمشرف على مشروع "مودة".

وفيما يلي ترصد "الوطن" أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمكين المتعافين من مرض الإدمان والتعاطي، كالآتي:

1- توفير فرص عمل للمتعافين من إدمان المخدرات من خلال الاقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة، وتتنوع إنشاء المشروعات وفقًا على حسب كل شخص ومدى قدرته على تشغيل المشروع.

2- قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماع، بلغت ما يقرب من 3 ملايين جنيه حتى الآن.

3- تنظيم العديد من الأنشطة الرياضة والثقافية والاجتماعية والفنية للمتعافين.

4- الحفاظ على أسرة المتعافي من الإدمان عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم.

5- تشجيع وحث المتعافين من الإدمان على الاستمرار في التعافي.

6- رصد بنك ناصر الاجتماعي 50 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان، بعد أن وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بمنح المتعافين من الإدمان قروض.

7- الحد من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة من خلال البرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة.

8- على المتعافين من الإدمان التقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، وسيقوم البنك بدعمه لمدة 5 سنوات.

9 - يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة للمتعافين ودراستها ومساعدتهم في تمويلها.

10- الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان.