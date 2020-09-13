افتتاح أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان اليوم

تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الأحد الموافق 13 من سبتمبر الجاري، أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات، ضمن مشروع "مودة "، الذي تنفذه الوزارة، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

يشهد اللقاء الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- والمشرف على مشروع "مودة".

تستمر فعاليات المرحلة الثانية من مشروع مودة ل 15 سبتمبر

يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، في مرحلته الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية، بالتوازي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر.

استهداف 1800 شاب وفتاة بالمرحلة الثانية في 12 محافظة

وتستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بـ36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، والمنيا"، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وكانت محافظتا الإسكندرية والغربية محطتي الانطلاق الأولى للمرحلة الثانية من تدريبات "مودة"، وجرى تدريب 300 شاب وفتاة على المحتوي التدريبي للمشروع على مدار 3 أيام في كل محافظة.

ويتولى تنفيذ التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع "مودة"، للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال فبراير الماضي.