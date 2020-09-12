عاجل.. صالح جمعة محجوز على ذمة قضيتين رغم قرار إخلاء سبيله

كشفت مصادر أمنية مفاجأة في واقعة صالح جمعة وتبين أنه لم يغادر قسم شرطة قصر النيل، لصدور ضده أحكام قضائية في قضيتين سابقتين.

كانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه في حادث تصادم وإتلاف سيارتين إثر اصطدامه صباح اليوم في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك.

وقالت مصادر، إن صاحب السيارة التالفة التي اصطدم بها اللاعب صالح جمعة قد تصالح معه في النيابة في حضور محمد فتحي مدير الشئون القانونية بالأهلي، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

واقتادت قوة أمنية لاعب وسط الأهلي إلى قسم الشرطة، بعد اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد الشوارع في الزمالك، وتحرر محضرًا بالواقعة وثبت من خلاله وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.

وقالت مصادر أمنية إن صالح جمعة، اقتادته قوة أمنية منذ قليل من قسم شرطة قصر النيل داخل سيارة ترحيلات إلى مقر نيابة قصر النيل في محكمة عابدين؛ للتحقيق معه في الواقعة. صالح جمعة المستبعد من مباراة فريقه اليوم أمام الإسماعيلي، في الدوري الممتاز، بات هو الشغل لجماهير الأهلي التي تسأل عنه بعد استبعاده المستمر من المباريات، حيث لم يشارك هذا الموسم إلا في 6 دقائق فقط كانت أمام المصري البورسعيدي، عندما شارك في الدقيقة 84 من المباراة التي حسمها المارد الأحمر بثنائية نظيفة.