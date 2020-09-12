عاجل.. صالح جمعة يقر بالمعارضة على الحكم الصادر بحقه في قضية ضرب

تمكن الفريق القانوني في النادي الأهلي بإشراف محمد فتحي مدير الشئون القانونية، من إنهاء إجراءات المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحق صالح جمعة في قضية ضرب بالقاهرة.

وأقر محامي اللاعب المعارضة على هذا الحكم الصادر بحقه في القضية، وحصل على شهادة من المحكمة تفيد صحة موقف موكله القانوني.

وقررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه، في حادث تصادم وإتلاف سيارتين إثر اصطدامه بهما صباح أمس في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك.

وقالت مصادر، إن صاحب السيارة التالفة التي اصطدم بها اللاعب صالح جمعة، تصالح معه في النيابة بحضور محمد فتحي مدير الشئون القانونية بالأهلي، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

واقتادت قوة أمنية لاعب وسط الأهلي إلى قسم الشرطة، بعد اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد الشوارع في الزمالك، وتحرر محضر بالواقعة وثبت من خلاله وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.

وقالت مصادر أمنية، إن قوة أمنية اقتادت صالح جمعة، أمس من قسم شرطة قصر النيل داخل سيارة ترحيلات إلى مقر نيابة قصر النيل في محكمة عابدين؛ للتحقيق معه في الواقعة.

وبات صالح جمعة المستبعد من مباريات فريقه الأخيرة، في الدوري الممتاز، هو الشغل الشاغل لجماهير الأهلي التي تسأل عنه، بعد استبعاده المستمر من المباريات، حيث لم يشارك هذا الموسم إلا في 6 دقائق فقط كانت أمام المصري البورسعيدي، عندما شارك في الدقيقة 84 من المباراة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثنائية نظيفة.