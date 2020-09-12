مدبولي: استصلاح فدان الأرض الواحد يكلف الدولة من 50 لـ200 ألف جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ الاستصلاح في أراضي الصحراء لتعويض الأراضي الزراعية التي تمّ البناء عليها يحتاج لبنية تحتية كبيرة جدًا، إضافة لكون أراضي الصحراء ليست بجودة أراضي الدلتا نفسها التي تكونت وتشكلت على مدارس سنين طويلة، كاشفا أن تكلفة الفدان الواحد تتراوح بين 150 لـ200 ألف جنيه لكي يكون قابل للزراعة.

وأضاف مدبولي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد ببنها حول مخالفات البناء، أنَّ الـ90 ألف فدان التي فقدتها مصر على مدار الـ10 سنوات تحتاج مصر لاستبدالها بـ18 مليار جنيه، متابعًا أنَّ "هناك أراض صحراوية بعيدة تستغرق وقتًا وتكلفة كبيرة لتعويض أراضي فقدناها وليس أراضي إضافية، هناك مشقة وصعوبة لسباق لا ينتهي بين الدولة والمواطن، والدولة تتحرك لعلاج مشكلة على الأرض وهي مشكلة مخالفات البناء، وهي كارثة وتحدي كبير للحكومة والدولة".

وتابع مدبولي: "كان في جدل الفترة السابقة حول تشديد الدولة وحزمها في وقف النزيف الهائل لأحد أهم ثروات مصر، وحرصنا للزيارة الميدانية وعدم الاكتفاء بؤتمرات صحفية واصطحاب الخبراء والإعلاميين لإيضاح الصورة للمواطن البسيط لحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة والسبب وراء تصدي الدولة لمخالفات البناء".

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.

كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.