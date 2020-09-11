عمرو أديب: قانون التصالح في مخالفات البناء لا يهدف إلى جمع المال

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الهدف الأساسي من قانون التصالح على مخالفات البناء هو وقف المخالفات في المستقبل، والمحاسبة على ما مضى من مخالفات، مشددًا على أن القانون لا يهدف في حد ذاته إلى جمع المال.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "أساس القانون هو توقف المخالفات، لأن الكل يطالب بحقه في الماء والكهرباء والمرافق كافة، وهو من حقهم، ما جعل الدولة تطبق القانون على الأرض، الدولة هتاخد الفلوس توصل بها مرافق، وهذا ليس جمعًا للمال من أجل الاستثمار".

وتابع أنه جرى تخفيض أسعار التصالح في نحو 23 محافظة: "محدش بيحب يدفع فلوس خاصة في بيت اشتراه، لكن لازم تقنن البيت عشان تعرف المواطن يتعامل بيه ويورثه لأبنائه".

وأشار إلى أن هناك ما يتراوح بين 2.5 مليون و3 مليون مخالفة بناء، مشددًا على أهمية أن يأخذ المواطن حقه وأن تحصل الدولة على حقها.