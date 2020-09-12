مدبولي يحذر من البناء المخالف: لا نستطيع توصيل الغاز للعشوائيات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضي زراعية دون أي تخطيط، بدأت بقرية صغيرة، ثم تحولت مع مرور الوقت إلى حجم هائل من الكتلة الخرسانية.

وأضاف خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء، أنها عبارة عن غابة من الكتل العمرانية الخرسانية التي بُنيت، كما أن العمارات بارتفاعات هائلة على بعض الشوارع، مشيرَا إلى أن عرض الشوارع فيها لا تتجاوز 3 أو 4 أمتار.

وتابع: "مطلوب من الدولة أن تتدخل وتوفر المرافق لتوفير أدنى مستويات المعيشة للمواطن وهو أمر معقد بشدة، ولكم أن تتخيلوا لو لم نتخذ قرار منع البناء العشوائي، فماذا سيكون مصير الأراضي الزراعية في السنوات المقبلة؟ كانت ستتحول إلى هذا الشكل الذي نراه في الخصوص".