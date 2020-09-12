مفاجأة.. صالح جمعة صادر بحقه حكمين في قضيتي ضرب ودهس

كشفت مصادر أمنية عن أن صالح جمعة لاعب النادي الأهلي المحبوس في قسم شرطة قصر النيل، صادر بحقه حكمين غيابيين، أحدهما في قضية ضرب بالقاهرة وحكم آخر في واقعة دهس شاب بسيارته بالجيزة.

وأضافت المصادر أن اللاعب سيقوم بعمل معارضة على تلك الأحكام، حتى يتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية للسماح له بمغادرة قسم الشرطة.

وقررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه، في حادث تصادم وإتلاف سيارتين إثر اصطدامه صباح أمس في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك.

وقالت مصادر، إن صاحب السيارة التالفة التي اصطدم بها اللاعب صالح جمعة، تصالح معه في النيابة بحضور محمد فتحي مدير الشئون القانونية بالأهلي، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

واقتادت قوة أمنية لاعب وسط الأهلي إلى قسم الشرطة، بعد اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد الشوارع في الزمالك، وتحرر محضرًا بالواقعة وثبت من خلاله وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.

وقالت مصادر أمنية إن صالح جمعة، اقتادته قوة أمنية أمس من قسم شرطة قصر النيل داخل سيارة ترحيلات إلى مقر نيابة قصر النيل في محكمة عابدين؛ للتحقيق معه في الواقعة.

صالح جمعة المستبعد من مباريات فريقه الأخيرة، في الدوري الممتاز، بات هو الشغل الشاغل لجماهير الأهلي التي تسأل عنه، بعد استبعاده المستمر من المباريات، حيث لم يشارك هذا الموسم إلا في 6 دقائق فقط كانت أمام المصري البورسعيدي، عندما شارك في الدقيقة 84 من المباراة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثنائية نظيفة.