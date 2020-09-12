مدبولي: إضافة 160 ألف فدان أحوزة لتكفي 24 مليون مواطن حتى 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى إضافة 160 ألف فدان أراضي زراعية لأحوزة المدن والقرى المصرية، لتكفي 24 مليون مواطن حتى عام 2030، مشيرًا إلى أنه جرى توسعة الحيز العمراني عدة مرات لكن المواطنين لم يلتزموا.

وأضاف خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء، أن حجم الأحجوزة الموجود يكفي لعام 2040 أو 2050، مشيرًا إلى أن الدولة لا ترغب في استمرار إقامة المواطنين بالأراضي الزراعية: "عاوزين الناس تروح الأماكن الجديدة عشان نحافظ على الأراضي الزراعية".

وتابع، أن المواطن لم يكن يلتزم بالأحيزة العمرانية والزراعية المتاحة، لأنهم يرغبون في استمرار البناء على أراضيهم الزراعية، ما أدى إلى ظهور العزب والمتخللات والتوابع.

وواصل: "إحنا كدولة كنا مخططين إن مدينة زي بنها أو الخصوص يكون ليهم كتلة أو حيز معين، فعملنا الخطوط بتاعتنا على قد هذه الكتلة، فظهرت العزب، نعمل إيه والناس عاوزة الخدمات الرئيسية؟! هنضطر ندمج شبكات كاملة وننشئ مئات الأمتار ويمكن الكيلو مترات بشبكات بتكلفة أضعاف مضاعفة للي كان المفروض يتعمل لو نمت هذه الكتلة بطريقة مخططة لمجرد إننا نخدم هذه المنطقة".

وأردف، أن هذه الخطوط يستلزمها استقطاع أراضي زراعية للوصول إلى كتلة معينة لتوصيل المياه لحفر المواسير.