إجراءات الاشتراك في معرض الأسر المنتجة بالتضامن

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن افتتاح معرض دائم للحرف اليدوية في شارع الرصافة بمحرم بك بالإسكندرية، الإثنين المقبل، الموافق 14 سبتمبر بعد تطويره بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لمعرض الأسر المنتجة وشروط المشاركة والإجراءات والمستندات المطلوبة.

شروط المشاركة في معرض الأسر المنتجة

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب أو التعهد بالالتحاق ببرامج محو الأمية.

3- ألا يقل السن عن 18 عامًا وقت تقديم الطلب، ويستثنى من ذلك خريجي مراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.

4- أن يقدم الطالب الضمان الذي يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع.

5- أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع.

6- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية أو اختبار الصلاحية الذي تعقده الجمعية المنفذة للمشروع وتعتمده الوحدة الاجتماعية المختصة.

7- لضمان جدية تنفيذ المشروع فإنه يجوز مشاركة طالب الانتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية للمشروع؛ يقوم بتحديدها مجلس إدارة الجمعية طبقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.

إجراءات الحصول على الخدمة

1- يقدم طلب الانتفاع بالمشروع إلى الوحدة الاجتماعية المختصة موضحًا به نوع المشروع المطلوب والقيمة التقديرية له.

2- إذا كان سن طالب الانتفاع يقل عن 21 عامًا وقت تقديم الطلب، يمكن تقديم الطلب من والد الطالب بصفته وليًا شرعيًا أو من الوصي عليه، وفي هذه الحالة يرفق بالطلب قرار الوصاية.

3- تجري الوحدة الاجتماعية في خلال أسبوعين من تقديم الطلب بإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وبحث الحالة الاجتماعية وكذلك إجراء اختبارات القدرات المهنية والفنية لطالب الانتفاع.

4- ترسل الإدارة الاجتماعية كشوف الطلبات -في حالة تفويضها- أو ما اتخذ بشأنها من توصيات إلى إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة للمراجعة وإبداء الرأي.

5- يتم إخطار الوحدة الاجتماعية بالقرار النهائي لإخطار الطالب بما انتهى إليه طلبه، لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع في حالة الموافقة عليه.

6- تتعاقد الجمعية المنفذة للمشروع أو من تفوضه مع طالب الانتفاع أو وليه الشرعي ويتم شراء مكونات المشروع، وتسليمها للمستفيد بموجب محاضر تسليم يعتمدها مدير الإدارة الإجتماعية المختصة، ولا تنتقـل ملكية المشـروع ومكوناته إلى المنتفع إلا بعـد تمام سداده لقيمة القرض.

النماذج الواجب تقديمها

1- استمارة الحصول على مشروع أسر منتجة من الوحدة الاجتماعية التابع لها طالب الانتفاع من المشروع وتقدم مجانا.

2- بحث اجتماعي وبحث فني دراسة جدوي للمشروع "ويقوم باستيفائها أخصائي الوحدة الاجتماعية" مكتبيا وميدانيا بمساعدة طالب الانتفاع من المشروع.

3- عقد اتفاق بين جمعية التدريب المهني والأسر المنتجة وطالب الانتفاع من المشروع.