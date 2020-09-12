مدبولي: لجنة تسعير أسعار التصالح شبه مستقلة.. ولسنا في صراع مع المواطن

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على شكاوى المواطنين بخصوص قيم التصالح وأنها مغالى فيها، مؤكدًا على أن اللجنة التي تضع هذه القيم شبه مستقلة فيها خبراء من التقييم العقاري ودكاترة جامعة وبعض الموظفين من المحليات، أي أنها تحتوي على مزيج من الخبراء الذين يضعون هذا التقييم.

وأضاف خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء، أن هذا التقييم يجرى وضعه بناءً على اعتبارات كثيرة جدًا، منها تميز الموقع، أرض على النيل، مساحات كبيرة، أبراج، وغيرها، مشيرًا إلى أن القانون حدد 50 جنيهًا حتى 2000 جنيهًا.

وتابع رئيس الوزراء: "حصل شكوى من العديد من المواطنين في مناطق كثيرة أن هذه الشكاوى مغالى فيها وأنهم لن يكونوا قادرين على دفع هذه الأرقام، فتحركنا على الأرض، لأن هدفنا الأساسي هو حل مشكلة البناء المخالف ولسنا في صراع أو معركة مع المواطن، فنحن نريد خدمة المواطن نفسه وأن نغلق هذا الملف".