مدبولي: غلبنا البعد الاجتماعي عند تعديل أسعار التصالح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم، مشددًا على أن المعايير التي وضعت لتسعير التصالح في مخالفات البناء كانت موضوعية وعادلة.

وأضاف خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء: "غلبنا البعد الاجتماعي بالرغم من موضوعية وعدالة المعايير، و23 محافظة خفضوا قيم التصالح بنسبة وصلت إلى 70% ببعض الأماكن، ووجه الرئيس باستلام أي عدد من المستندات من المواطنين وعندها نصرف له نموذج 3 وعندها يتجمد الموقف على ما هو عليه".

وتابع: "المواطنون اشتكوا بخصوص الاستشاريين، وسهلنا هذا الأمر باقتصار التسوية على مهندس مسجل في نقابة المهندسين، الذي يجب أن يؤكد على أن المبنى صالح إنشائيًا، لأن تقنين مبنى آيل للسقوط أمر خطير للغاية".